Brennender Traktor rollte allein die Wiese hinab

Ein brennender Traktor rollte gegen 12.17 Uhr über die Felder des Landwirts in der Ortschaft Mirnig. Gemeinsam mit seinem 47-jährigen Sohn wollte er die Wiese mähen. Doch aus unbekannter Ursache begann das Gerät in der Motorhaube zu brennen. „Die beiden konnten den Brand nicht selbstständig löschen, woraufhin sie die Feuerwehr alarmierten“, teilt die Landespolizeidirektion mit.