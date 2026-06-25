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Brennender Traktor rollte allein die Wiese hinab

Kärnten
25.06.2026 17:06
Der brennende Traktor auf der Wiese.
Der brennende Traktor auf der Wiese.(Bild: FF Eberstein)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In der Gemeinde Eberstein (Bezirk St. Veit) war am Donnerstag ein 76-jähriger Landwirt gemeinsam mit seinem Sohn wegen Mäharbeiten am Feld. Doch aus bisher unbekannter Ursache begann das Gerät zu brennen.  

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Ein brennender Traktor rollte gegen 12.17 Uhr über die Felder des Landwirts in der Ortschaft Mirnig. Gemeinsam mit seinem 47-jährigen Sohn wollte er die Wiese mähen. Doch aus unbekannter Ursache begann das Gerät in der Motorhaube zu brennen. „Die beiden konnten den Brand nicht selbstständig löschen, woraufhin sie die Feuerwehr alarmierten“, teilt die Landespolizeidirektion mit. 

Brennender Traktor rollte über die Wiese
Und beim Eintreffen der Florianis bewegte sich das in Flammen stehende Fahrzeug selbstständig die Wiese hinunter. „Die Bremsen dürften sich durch die Hitze des Feuers gelöst haben“, berichtet die Feuerwehr Eberstein. Doch zum Glück kam das Gerät vor einem angrenzenden Waldstück zum Stehen.

20 Hilfskräfte der Wehren FF Eberstein und FF St. Waldburgen konnten schließlich den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

„Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Flächen konnten wir verhindern“, so die FF Eberstein. Verletzte gab es zum Glück keine. 

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