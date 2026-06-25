Heino und FPÖ zoffen sich: „Schlichtweg falsch!“

Im Rahmen dessen hätte man auch mit dem Management von Heino Kontakt aufgenommen – und tatsächlich sei ein „absurder Preis“ verlangt worden. Daraufhin hätte die Partei den Kontakt abgebrochen. „Richtig ist also: Nicht Heino hat die FPÖ abblitzen lassen, sondern umgekehrt.“ Die Partei sei bereit, diese „Falsch-Behauptung“ auch gerichtlich zu bekämpfen.