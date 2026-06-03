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Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen

Royals
03.06.2026 09:31
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für ...
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für herzliches Lachen bei Ronan Keatings Ehefrau Storm (links) und den umstehenden Damen.(Bild: AFP/YUI MOK)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Herzhaftes Lachen im Palast! Mit einer unerwarteten Liebeserklärung an Ehemann William brachte Prinzessin Kate die Gäste im Londoner St. James’s Palace zum Lachen. Besonders Storm Keating und die umstehenden Damen genossen den herrlich unbeschwerten Moment sichtlich.

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König Charles III. und Königin Camilla hatten am Dienstagabend anlässlich des 125-jährigen Bestehens von Cancer Research UK zu einem festlichen Empfang geladen. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Kensington Palast bestätigt, dass auch Prinzessin Kate an der Veranstaltung teilnehmen würde.

Süße Liebeserklärung sorgt für Lacher
Unter den Gästen befand sich auch Sänger Ronan Keating mit seiner Ehefrau Storm. Während eines Gesprächs mit der Prinzessin ließ es sich das Paar nicht nehmen, nach Prinz William zu fragen.

„Bitte richten Sie William liebe Grüße aus“, sagte Keating. Seine Frau Storm ergänzte begeistert: „Er ist wirklich so ein Gentleman!“

Als Ronan Keating daraufhin erklärte: „Wir lieben ihn einfach“, folgte die Antwort, die den Abend unvergesslich machte. Lachend antwortete Kate sofort: „Ich liebe ihn auch!“

Die Prinzessin im Gespräch mit Ronan Keating und dessen Frau Storm
Die Prinzessin im Gespräch mit Ronan Keating und dessen Frau Storm(Bild: AFP/YUI MOK)

Die charmante Bemerkung sorgte für Gelächter unter den Anwesenden und gewährte einen seltenen, persönlichen Einblick in die Beziehung des Prinzen- und Prinzessinnenpaares von Wales. Gerade weil Kate und William private Gefühle in der Öffentlichkeit nur selten thematisieren, wurde der Moment von vielen als besonders herzlich wahrgenommen.

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Kate begeistert Fans mit strahlendem Auftritt
Auch modisch setzte die 44-Jährige ein Ausrufezeichen. Für den Empfang wählte sie ein auffälliges rotes Polka-Dot-Kleid des Designerlabels Rodarte und bewies erneut ihr Gespür für elegante Sommer-Looks.

In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Viele Fans freuten sich vor allem darüber, Kate wieder so gelöst und lebensfroh zu erleben.

Die Prinzessin war der strahlende Mittelpunkt der Veranstaltung
Die Prinzessin war der strahlende Mittelpunkt der Veranstaltung(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
Liebe zum Detail: Das rote Rodarte-Kleid mit weißen Herzen setzte Prinzessin Kate perfekt in ...
Liebe zum Detail: Das rote Rodarte-Kleid mit weißen Herzen setzte Prinzessin Kate perfekt in Szene. Rote Pumps, die passende Clutch und erlesener Rubinschmuck machten den glamourösen Look komplett.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)

Nachdem bei der Prinzessin im Jahr 2024 eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war, absolvierte sie erfolgreich eine Chemotherapie. Anfang 2025 verkündete sie schließlich, dass sie sich in Remission befinde. Ihr Auftritt im St. James’s Palace zeigte nun einmal mehr, wie stark und positiv sie in die Zukunft blickt.

Emotionaler Abend für Kate und König Charles
Der Empfang zugunsten von Cancer Research UK hatte für die Royals eine besondere Bedeutung. Sowohl König Charles als auch Prinzessin Kate mussten in den vergangenen Jahren gesundheitliche Herausforderungen bewältigen und kennen die Bedeutung von Krebsforschung aus eigener Erfahrung.

König Charles beim Empfan im St. James‘s Palast
König Charles beim Empfan im St. James‘s Palast(Bild: AP/Jonathan Brady)

Doch trotz des ernsten Anlasses blieb vielen Gästen vor allem ein Moment in Erinnerung: Kates spontane Liebeserklärung an Prinz William. Ein kurzer Satz, der für große Lacher sorgte – und einmal mehr zeigte, warum die Prinzessin von Wales weltweit so beliebt ist.

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