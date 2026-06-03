Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen

Nachdem bei der Prinzessin im Jahr 2024 eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war, absolvierte sie erfolgreich eine Chemotherapie. Anfang 2025 verkündete sie schließlich, dass sie sich in Remission befinde. Ihr Auftritt im St. James’s Palace zeigte nun einmal mehr, wie stark und positiv sie in die Zukunft blickt.