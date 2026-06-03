Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen

Herzhaftes Lachen im Palast! Mit einer unerwarteten Liebeserklärung an Ehemann William brachte Prinzessin Kate die Gäste im Londoner St. James’s Palace zum Lachen. Besonders Storm Keating und die umstehenden Damen genossen den herrlich unbeschwerten Moment sichtlich.
König Charles III. und Königin Camilla hatten am Dienstagabend anlässlich des 125-jährigen Bestehens von Cancer Research UK zu einem festlichen Empfang geladen. Erst wenige Stunden zuvor hatte der Kensington Palast bestätigt, dass auch Prinzessin Kate an der Veranstaltung teilnehmen würde.
Süße Liebeserklärung sorgt für Lacher
Unter den Gästen befand sich auch Sänger Ronan Keating mit seiner Ehefrau Storm. Während eines Gesprächs mit der Prinzessin ließ es sich das Paar nicht nehmen, nach Prinz William zu fragen.
„Bitte richten Sie William liebe Grüße aus“, sagte Keating. Seine Frau Storm ergänzte begeistert: „Er ist wirklich so ein Gentleman!“
Als Ronan Keating daraufhin erklärte: „Wir lieben ihn einfach“, folgte die Antwort, die den Abend unvergesslich machte. Lachend antwortete Kate sofort: „Ich liebe ihn auch!“
Die charmante Bemerkung sorgte für Gelächter unter den Anwesenden und gewährte einen seltenen, persönlichen Einblick in die Beziehung des Prinzen- und Prinzessinnenpaares von Wales. Gerade weil Kate und William private Gefühle in der Öffentlichkeit nur selten thematisieren, wurde der Moment von vielen als besonders herzlich wahrgenommen.
Kate begeistert Fans mit strahlendem Auftritt
Auch modisch setzte die 44-Jährige ein Ausrufezeichen. Für den Empfang wählte sie ein auffälliges rotes Polka-Dot-Kleid des Designerlabels Rodarte und bewies erneut ihr Gespür für elegante Sommer-Looks.
In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Viele Fans freuten sich vor allem darüber, Kate wieder so gelöst und lebensfroh zu erleben.
Nachdem bei der Prinzessin im Jahr 2024 eine Krebserkrankung diagnostiziert worden war, absolvierte sie erfolgreich eine Chemotherapie. Anfang 2025 verkündete sie schließlich, dass sie sich in Remission befinde. Ihr Auftritt im St. James’s Palace zeigte nun einmal mehr, wie stark und positiv sie in die Zukunft blickt.
Emotionaler Abend für Kate und König Charles
Der Empfang zugunsten von Cancer Research UK hatte für die Royals eine besondere Bedeutung. Sowohl König Charles als auch Prinzessin Kate mussten in den vergangenen Jahren gesundheitliche Herausforderungen bewältigen und kennen die Bedeutung von Krebsforschung aus eigener Erfahrung.
Doch trotz des ernsten Anlasses blieb vielen Gästen vor allem ein Moment in Erinnerung: Kates spontane Liebeserklärung an Prinz William. Ein kurzer Satz, der für große Lacher sorgte – und einmal mehr zeigte, warum die Prinzessin von Wales weltweit so beliebt ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.