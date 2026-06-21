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„Feiern mit Rechten“

FPÖ-Geburtstagsfeier: Kritik an Gästeliste

Innenpolitik
21.06.2026 15:15
Bussi für AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in der Hofburg. Herbert Kickls Gästeliste sorgt für ...
Bussi für AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in der Hofburg. Herbert Kickls Gästeliste sorgt für Kritik.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die großen Feierlichkeiten der FPÖ zu ihrem 70. Geburtstag haben am Tag danach scharfe Kritik von SPÖ und Grünen zur Folge gehabt, die sich an der Gästeliste stießen. Und auch die ÖVP äußerte sich alles andere als erfreut. 

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SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim meinte, während Parteichef Herbert Kickl sich selbst und die FPÖ als „wahren Verfassungsschutz“ inszeniere, feiere er gemeinsam mit Europas Rechtsaußen-Parteien wie der AfD rund um Alice Weidel und Tino Chrupalla oder Viktor Orbán.

Grünen-Chefin Leonore Gewessler hielt Kickl – wie Seltenheim in einer Aussendung – vor, dass dieser die Grundfesten der liberalen Demokratie einreißen wolle. Dazu passe, dass er sich u.a. von Orbán und Geert Wilders beklatschen lasse, die offen demokratische Institutionen angriffen und europäische Zusammenarbeit torpedierten.

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Vor diesem hatten sich die Freiheitlichen zu einem Festakt in der Hofburg versammelt, wobei neben internationalen Gästen wie Orban und Weidel und der gesammelten Partei-Prominenz auch FPÖ-Spitzen früherer Jahre wie der ehemalige Parteivorsitzende Herbert Haupt zugegen waren. Kickl würdigte dabei seine Partei als größtes Zukunftsprojekt des Landes.

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