FPÖ-Geburtstagsfeier: Kritik an Gästeliste

Vor diesem hatten sich die Freiheitlichen zu einem Festakt in der Hofburg versammelt, wobei neben internationalen Gästen wie Orban und Weidel und der gesammelten Partei-Prominenz auch FPÖ-Spitzen früherer Jahre wie der ehemalige Parteivorsitzende Herbert Haupt zugegen waren. Kickl würdigte dabei seine Partei als größtes Zukunftsprojekt des Landes.