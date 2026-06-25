Vanessa Mai sendet Wow-Grüße aus Österreich-Urlaub

Am Strand schwitzen? Das ist nichts für Vanessa Mai! Die genießt aktuell lieber Sommerfrische in Österreich. Und erfreut ihre Fans mit ziemlich heißen Fotos im knappen Schnür-Bikini.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt? Das dachte sich wohl auch Schlager-Beauty Vanessa Mai. Denn anstatt zu den Promi-Hotspots am Mittelmeer zu jetten, genießt sie aktuell lieber eine – mehr oder weniger erfrischende – Auszeit in den Bergen in Leogang.
Mai macht „Baywatch“-Beautys Konkurrenz
Hier ist die Sängerin schon Stammgast – und das aus gutem Grund, wie sie auf Instagram verrät: „In la la la la la la love mit diesem Ort“, schrieb die 34-Jährige zu einer Bildergalerie, die ihre Fans wohl aus einem anderen Grund erfreuen dürfte.
Klicken Sie sich hier durch die Urlaubsgrüße von Schlagerstar Vanessa Mai:
Denn Mai räkelt sich für gleich mehrere der Schnappschüsse im roten Schnürbikini auf der Terrasse ihres Berg-Chalets. Und sieht dabei einfach fantastisch aus!
Dass der knappe Zweiteiler in „Baywatch“-Signalfarbe aber nicht nur sexy ist, sondern auch allen Anforderungen der Sängerin standhält, das beweist Mai weiter hinten in der Bildergalerie.
In einem kurzen Video ist zu sehen, wie sie versucht, auf einem SUP-Board eine Yoga-Übung zu machen. Und das mit Erfolg!
Mai beim Kitz-„Schlagerboom“ dabei
Die Fans von Vanessa Mai dürfen sich übrigens über ein weiteres Highlight freuen. Am Samstag wird die Sängerin nämlich auch in Florian Silbereisens „Schlagerboom“-Open-Air, das schon vorab in Kitzbühel aufgezeichnet wurde, zu sehen sein.
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