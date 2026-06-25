Emotionales Wiedersehen mit Lebensrettern

Ein halbes Jahr nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand kam es in Wien zu einem emotionalen Wiedersehen: Ein 59-Jähriger bedankte sich persönlich bei jenen Polizisten, die ihm mit einer schnellen Reanimation das Leben gerettet hatten.
Der Mann erlitt Anfang Jänner in seiner Wohnung in der Servitengasse einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Im Rahmen des First-Responder-Systems trafen mehrere Polizisten noch vor der Rettung ein, begannen sofort mit der Reanimation und setzten auch einen Defibrillator ein.
59-Jähriger nahm Kontakt mit Polizei auf
Wenig später übernahm die Berufsrettung Wien die weitere Versorgung und brachte den 59-Jährigen ins Spital. Nach seiner vollständigen Genesung nahm Michael Kontakt zur Wiener Polizei auf und wollte sich persönlich bei seinen Lebensrettern bedanken.
Am vergangenen Sonntag war es dann endlich so weit, und es kam in einer Polizeiinspektion zu einem bewegenden Wiedersehen.
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