Chance auf Neustart für Mütter nach dem Gefängnis

Schon bisher fanden Frauen in Not in der Wiener Burggasse eine Anlaufstelle: Die St. Elisabeth-Stiftung der Erzdiözese Wien bietet dort neben anderen sozialen Angeboten auch Müttern mit Kindern Obdach – ab nun auch solchen, die direkt aus dem Gefängnis kommen. Nicht zuletzt soll so auch den Kindern dieser Frauen geholfen werden, die es ohne jede Schuld weit schwerer im Leben haben als andere.