„Momo“-Transfer ist nur Nummer 2 der Altach-Coups

Ngamaleu bleibt weiter die Nummer eins

Die jetzt getätigte Einnahme ist aber nicht die größte, die Altach je erzielt hat. Der im August 2017 zu den Berner Young Boys transferierte Nicolas Ngamaleu spülte den Vorarlbergern seinerzeit 2,5 Millionen Euro in die Vereinskasse, die bald danach in den Campus investiert wurden.