„Momo“-Transfer ist nur Nummer 2 der Altach-Coups

Sportlich wurde der Abgang von Mohamed Ouedraogo zu Champions League-Starter Olympique Lyon mit der Verpflichtung von Benny Böckle abgefedert. Finanziell dürfen sich die Vorarlberger über mehr als zwei Millionen Euro freuen. Viel Geld, aber nicht der Rekordtransfer der Rheindörfler.
Stolze 2,2 Millionen Euro streift Altach für den Wechsel von Mohamed Ouedraogo zu Olympique Lyon ein. Eine Summe, die den Spielraum für kommende Transferaktivitäten zweifelsfrei vergrößert.
Ngamaleu bleibt weiter die Nummer eins
Die jetzt getätigte Einnahme ist aber nicht die größte, die Altach je erzielt hat. Der im August 2017 zu den Berner Young Boys transferierte Nicolas Ngamaleu spülte den Vorarlbergern seinerzeit 2,5 Millionen Euro in die Vereinskasse, die bald danach in den Campus investiert wurden.
Die Nummer drei der Altach-Transfers ist Lucas Galvao, der 2017 um 800.000 zu Rapid wechselte. Dann schnitt Altach auch noch beim Wechsel des Brasilianers zu Ingolstadt mit – mit mehreren 100.000 Euro.
Skurrile Story um Tibidi
Rund 500.000 kassierte Altach bei Samuel Ohm Gouet für dessen Wechsel nach Belgien, etwas weniger bei Daniel Maderner, der ebenfalls nach Belgien ging. Unerwarteten Geldsegen gab es für Leihspieler Alexis Tibidi, für den Stuttgart für das vorzeitige Leihende 438.000 Euro blechte, um ihn anschließend um 2,6 Millionen nach Frankreich zu verkaufen.
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