Fix! „Captain Colin“ fehlt bei der Tour of Austria

Steirischer Hoffnungsträger

Stüssis Rolle, der im „Team Vorarlberg“ aufs Gesamtklassement gefahren wäre, soll nun der Steirer Philipp Hofbauer übernehmen. Der 23-Jährige, der seine erste Saison für die Ländle-Equipe fährt, war bereits im Vorjahr im WSA KTM Graz-Trikot starker 15. in der Endabrechnung geworden. „Hofi wäre als Edelhelfer für Colin vorgesehen gewesen und hätte es auch auf das Trikot des besten Österreichers abgesehen gehabt“, sagt Renger. „Jetzt schenken wir ihm eben das Vertrauen, dass er auf die Gesamtwertung fährt.“