Vom Mikro zur KI: Neues Kapitel für Nina Fleisch

13 Jahre lang stand Nina Fleisch (44) auf Bühnen, begleitete Hochzeiten, Konzerte und besondere, auch traurige Lebensmomente mit ihrer Stimme – als Sängerin, Hochzeits- und Trauerrednerin. Nun hat sie eine Entscheidung getroffen, die für manche überraschend kam: Die Hohenemserin beendet ihre bisherige Karriere und widmet sich künftig ganz der Welt der Künstlichen Intelligenz. Die wenigen Termine, die noch in ihrem Kalender stehen, wird sie mit derselben Leidenschaft erfüllen wie immer. Danach schließt sie dieses Kapitel.