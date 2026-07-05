16-Jähriger ist bereits die Nummer zwei in Europa

Nur Spanier war bislang schneller

Dennoch sicherte sich der TS-Egg-Leichtathlet souverän den Titel und lief auch wieder in die absolute Europa-Spitze in seiner Altersklasse. Vor diesem Wochenende war nur ein einziger Kontrahent Klucsiks schneller: der Spanier Tristan Luno, der Ende Juni bei den spanischen U18-Meisterschaften eine Zeit von 50,74 gelaufen war. Dahinter ex-aequo auf Rang zwei Klucsik und der Italiener Davide Crisci.