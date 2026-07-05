16-Jähriger ist bereits die Nummer zwei in Europa

Die österreichischen Meisterschaften der U18- und U23-Klasse boten am Wochenende aus Vorarlberger Sicht ein ganz besonderes Highlight. Zsombor Klucisk verbesserte seinen eigenen Landesrekord in der U18-Klasse über 400 Meter Hürden um gleich sechs Zehntelsekunden. Mit einer Zeit von 51,88 Sekunden lief der 16-Jährige auch erneut in die europäische Spitze.
Gerade einmal acht Hundertstel fehlten dem jungen Vorarlberger am Ende auf den zwölf Jahre alten U18-Rekord, den Dominik Hufnagl am 1. Juni 2014 in Baku (Ase) gelaufen war. 0,08 Sekunden, die „Zsombi“ allein schon ein kleiner Strauchler an der dritten Hürde gekostet hat.
Nur Spanier war bislang schneller
Dennoch sicherte sich der TS-Egg-Leichtathlet souverän den Titel und lief auch wieder in die absolute Europa-Spitze in seiner Altersklasse. Vor diesem Wochenende war nur ein einziger Kontrahent Klucsiks schneller: der Spanier Tristan Luno, der Ende Juni bei den spanischen U18-Meisterschaften eine Zeit von 50,74 gelaufen war. Dahinter ex-aequo auf Rang zwei Klucsik und der Italiener Davide Crisci.
EM-Hoffnung in Rieti
Damit zählt der gebürtige Ungar, der seit Februar 2025 für Österreich läuft, auch bei den U18-Europameisterschaften im italienischen Rieti (16. bis 19. Juli) zum erweiterten Favoritenkreis.
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