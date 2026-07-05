Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

Einfach mal die Klappe halten

Vorarlberg
05.07.2026 09:25
Gar nicht lustig: der deutsche Bundekanzler Friedrich Merz.
Gar nicht lustig: der deutsche Bundekanzler Friedrich Merz.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Porträt von Harald Petermichl
Von Harald Petermichl

„Wer ständig seinen Senf dazu gibt, gerät in den Verdacht, ein Würstchen zu sein!“ Dazu neigt auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz. Der aktuellste Beweis? Sein X-Posting nach dem deutschen Ausscheiden bei der WM gegen Paraguay. Klar, dass sich „Krone Vorarlberg“-Autor Harald Petermichl das etwas genauer angesehen hat.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Obwohl das von einem verhaltensauffälligen Multimilliardär betriebene soziale Netzwerk mit dem Unicode-Zeichen „U+1D54F“ (mathematischer Großbuchstabe X mit Doppelstrich) im Logo dafür bekannt ist, im großen Stil rechtsextreme Parolen, antisemitische Ungeheuerlichkeiten und verschwörungstheoretisches Geblubber zu verbreiten, treibt sich auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz oder genauer gesagt dessen Social Media Team ausgiebig auf dieser Plattform herum. Weil der Hochsauerländer sich dortselbst immer besonders volksnah zu geben versucht, musste auch unmittelbar nach dem Abpfiff des WM-Matches Deutschland vs. Paraguay der Nation gaaanz dringend etwas mitgeteilt werden. Und so rieben sich deutsche Fußballfans verwundert die Augen, als sie des Kanzlers gewohnt fachmännische Einschätzung der DFBlamage lesen mussten.

Ungläubiges Staunen
Es geschah nicht am helllichten Tag, sondern in der Nacht von Montag auf Dienstag, als der Kanzler mitteilen ließ: „Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel! Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“ Nicht wenige werden sich im Morgengrauen gefragt haben, ob Merz noch Herr seiner Sinne ist oder ob ihm im Eifer des Gefechts einfach nur ein Fernbedienungs-Lapsus unterlaufen war, er statt ARD versehentlich den Privatsender „Sauerland TV“ gewählt hatte und gebannt einer Aufzeichnung des Krachers FC Bruchhausen-Elleringhausen vs. SG Reiste/Wenholthausen gefolgt war. Das hätte so manches erklärt, aber wie häufig im Leben ist die Sache nicht so einfach, sondern noch viel einfacher.

Lesen Sie auch:
Mit Griechenland machte Otto Rehhagel 2008 Unmögliches möglich.
Ach, übrigens...
Rehhagel meets Merz
01.02.2026
Ach, übrigens...
Starker Titelverteidiger
21.06.2026
Ach, übrigens...
Von der Schönheit der Zahlen
28.06.2026

Wie man im Ruhrgebiet sagt
Denn wie das Bundeskanzleramt mittlerweile verlautbart hat, war das Ganze „ein Versehen“, ein Fehler „eines jungen Mitarbeiters“, der aus dem Sortiment vorbereiteter Textlein den am allerwenigsten passenden erkoren und in die Welt gesendet hatte, weshalb man rasch die heroische Meldung „Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott“ nachschob. Ob damit der bemitleidenswerte Prometheus gemeint ist, dessen Leber täglich von einem Adler vertilgt wird, die zum Glück immer wieder nachwächst, weil Hepatozyten sich bekanntlich schnell regenerieren, oder doch das DFB-Team, wäre vielleicht eine Klärung wert, ist letztlich aber nicht entscheidend. Viel wichtiger wäre es, und das gilt nicht nur für Merz, sondern ganz allgemein, nicht ständig zu allem seine Meinung kundzutun, ohne zuvor nachgedacht zu haben. Oder wie man im Ruhrgebiet sagen würde: Einfach mal die Klappe halten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
05.07.2026 09:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
16° / 26°
Symbol wolkig
Bludenz
14° / 29°
Symbol wolkig
Dornbirn
16° / 29°
Symbol wolkig
Feldkirch
13° / 29°
Symbol wolkig

krone.tv

Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
224.180 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
129.924 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
122.651 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
931 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
639 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
579 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Mehr Vorarlberg
Ach, übrigens...
Einfach mal die Klappe halten
Krone Plus Logo
Klaus Schöch
Ein begnadeter Schauspieler mit Selbstzweifeln
Sport Tv Logo
Ihr Rennchef sagt:
„Ich rechne damit, dass Lindsey Vonn zurückkommt“
Ein erfahrener Mann
Ex-England-Legionär stählt die Lustenauer Abwehr
Neue Unfallkarte
Alkoholunfälle: Ländle ist trauriger Spitzenreiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf