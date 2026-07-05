Wie man im Ruhrgebiet sagt

Denn wie das Bundeskanzleramt mittlerweile verlautbart hat, war das Ganze „ein Versehen“, ein Fehler „eines jungen Mitarbeiters“, der aus dem Sortiment vorbereiteter Textlein den am allerwenigsten passenden erkoren und in die Welt gesendet hatte, weshalb man rasch die heroische Meldung „Wer den Adler auf der Brust trägt, hat unseren Rückhalt verdient und nicht unseren Spott“ nachschob. Ob damit der bemitleidenswerte Prometheus gemeint ist, dessen Leber täglich von einem Adler vertilgt wird, die zum Glück immer wieder nachwächst, weil Hepatozyten sich bekanntlich schnell regenerieren, oder doch das DFB-Team, wäre vielleicht eine Klärung wert, ist letztlich aber nicht entscheidend. Viel wichtiger wäre es, und das gilt nicht nur für Merz, sondern ganz allgemein, nicht ständig zu allem seine Meinung kundzutun, ohne zuvor nachgedacht zu haben. Oder wie man im Ruhrgebiet sagen würde: Einfach mal die Klappe halten.