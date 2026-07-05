Cobra-Scharfschütze half bei Löscharbeiten

Cobra-Schütze schoss auf Gasflasche

Den 60 Einsatzkräften der Feuerwehr Dornbirn gelang es, den Brand im Stall rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern. Dabei hatte auch ein Präzisionsschütze der Spezialeinheit Cobra einen nicht alltäglichen Einsatz: Denn aufgrund einer in der Maschinenhalle aufbewahrten Gasflasche war besondere Vorsicht geboten. Der Cobra-Schütze schoss die Flasche gezielt an, damit der Druck entweichen konnte. Laut ersten Informationen war im Behältnis Acetylen, also ein hochexplosives Gas, gelagert.