Cobra-Scharfschütze half bei Löscharbeiten

Am Samstagabend war ein Großaufgebot der Feuerwehr in Dornbirn gefordert. In der Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes hatte sich ein Feuer entfacht, binnen weniger Minuten griffen die Flammen auf das Stallgebäude über. Doch die Einsatzkräfte brachten die Lage rasch unter Kontrolle – auch, weil sie dabei von einem Präzisionsschützen der Cobra unterstützt wurden.
Gegen 18 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand alarmiert. In einer Halle, in der landwirtschaftliche Geräte und mehrere Fahrzeuge untergestellt waren, war ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei seien in dem Gebäude kurz davor Schweißarbeiten an einem Pkw vorgenommen worden, noch ist die Brandursache aber nicht restlos geklärt.
Binnen weniger Minuten stand die Halle lichterloh in Flammen, beim Eintreffen der Florianis hatte sich das Feuer bereits auf den benachbarten Stall ausgebreitet.
Cobra-Schütze schoss auf Gasflasche
Den 60 Einsatzkräften der Feuerwehr Dornbirn gelang es, den Brand im Stall rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern. Dabei hatte auch ein Präzisionsschütze der Spezialeinheit Cobra einen nicht alltäglichen Einsatz: Denn aufgrund einer in der Maschinenhalle aufbewahrten Gasflasche war besondere Vorsicht geboten. Der Cobra-Schütze schoss die Flasche gezielt an, damit der Druck entweichen konnte. Laut ersten Informationen war im Behältnis Acetylen, also ein hochexplosives Gas, gelagert.
Ein Leichtverletzter und Straßensperre
Im Zuge der Nachlöscharbeiten verletzte sich leider ein Feuerwehrmann leicht an der Hand. Der Sachschaden ist beträchtlich: Von der Maschinenhalle blieb nur noch ein Gerippe über, auch Teile des Stalls wurden stark beschädigt. Für die Dauer des Einsatzes, der sich bis kurz nach 21 Uhr zog, musste die Bleichestraße (L45) komplett gesperrt werden.
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