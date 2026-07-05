Statt Unkraut vernichtet, Hecke abgefackelt

Um kurz vor 15 Uhr war der Mann damit beschäftigt, mittels eines Gasbrenners das Unkraut vor seinem Anwesen zu vernichten. Als er sich dabei einer Hecke näherte, kam es unglücklicherweise zu einer Stichflamme – mit dem Ergebnis, dass das trockene Gewächs sofort in Flammen aufging.
Löscharbeiten der Wehr
Dem Mann gelang es noch, das Feuer mit zwei Feuerlöschern zumindest teilweise einzudämmen, anschließend alarmierte er die Feuerwehr Dornbirn. Diese rückte mit sechs Mann an und löschte den Brand schließlich vollständig. Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden.
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