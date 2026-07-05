Taucher holt sich seinen ersten Staatsmeistertitel

Anekdote und Revanche

Für beide war es auch aus einem anderen Grund ein sehr emotionales Aufeinandertreffen, wie Langmann nach der Partie verriet. „Vor elf Jahren habe ich in Vorarlberg meinen ersten Staatsmeistertitel gewonnen“, erzählte der Wiener. „Damals war Maxi auch vor Ort. Ich habe als Preis auch einen kleinen goldenen Pin bekommen, den ich ihm danach geschenkt habe.“ Er freue sich auch, dass er nun den Stab ein wenig weitergeben zu können, „wobei ich mich natürlich auch schon auf die Revance gegen Maxi freue.“