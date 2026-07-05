Bikerin überschlug sich bei Abfahrt auf Forstweg

Die Freizeitsportlerin war gemeinsam mit ihrem Ehemann zu einer Tour ins idyllische Lecknertal aufgebrochen. Gegen 13.25 Uhr nahmen die beiden die Abfahrt in Richtung Hittisau in Angriff. Die Frau fuhr voraus, der Mann hinterher. Auf dem Forstwegabschnitt nahe des Lecknersees passierte dann das Unglück: Aufgrund eines Fahrfehlers verlor die Deutsche die Kontrolle über ihr Bike – sie überschlug sich und prallte mit voller Wucht auf den Asphalt.
Per Heli ins Spital
Die Radfahrerin, die glücklicherweise einen Schutzhelm trug, zog sich beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde die Verunfallte vom Notarzthubschrauber Christophorus 8 aufgenommen und in das nicht weit entfernte Krankenhaus Immenstadt geflogen.
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