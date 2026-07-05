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Unfall im Lecknertal

Bikerin überschlug sich bei Abfahrt auf Forstweg

Chronik
05.07.2026 14:25
Der Lecknersee, links im Bild die Forststraße in Richtung Hittisau.
Der Lecknersee, links im Bild die Forststraße in Richtung Hittisau.(Bild: Rubina Bergauer)
Bei einem Ausflug mit dem E-Mountainbike kam am Samstagnachmittag auf dem Gemeindegebiet von Hittisau eine deutsche Urlauberin infolge eines Fahrfehlers schlimm zu Fall. Die Frau musste nach der Erstversorgung mit dem Helikopter in die Klinik nach Immenstadt (Deutschland) geflogen werden.
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Die Freizeitsportlerin war gemeinsam mit ihrem Ehemann zu einer Tour ins idyllische Lecknertal aufgebrochen. Gegen 13.25 Uhr nahmen die beiden die Abfahrt in Richtung Hittisau in Angriff. Die Frau fuhr voraus, der Mann hinterher. Auf dem Forstwegabschnitt nahe des Lecknersees passierte dann das Unglück: Aufgrund eines Fahrfehlers verlor die Deutsche die Kontrolle über ihr Bike – sie überschlug sich und prallte mit voller Wucht auf den Asphalt.

Per Heli ins Spital
Die Radfahrerin, die glücklicherweise einen Schutzhelm trug, zog sich beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung wurde die Verunfallte vom Notarzthubschrauber Christophorus 8 aufgenommen und in das nicht weit entfernte Krankenhaus Immenstadt geflogen. 

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