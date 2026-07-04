„Digitales Zollamt“ soll Lkw-Staus minimieren

Weniger Wartezeit und Stau in Wolfurt

Von der „digitalen Abkürzung“ soll vor allem das Zollamt am Güterbahnhof Wolfurt profitieren, das bekanntlich oft überlastet ist. Täglich fahren rund 600 Lkw das Amt an, was regelmäßig für Staus und Ärger bei den Autopendlern sorgt. Bisher mussten die Lkw-Fahrer aussteigen und ihre Papiere händisch abstempeln lassen. Künftig können alle Formalitäten vorab online erledigt werden. Ein Lkw wird dann an der Grenze idealerweise nur noch digital erfasst. Das verkürzt die Wartezeiten und soll den Verkehr am Güterbahnhof Wolfurt und beim Kreisverkehr Dornbirn Nord nachhaltig entlasten. Damit alles reibungslos klappt, müssen allerdings auch die Transportunternehmen ihre Systeme umstellen.