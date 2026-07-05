80-Jährige fuhr nach Schwindelattacke gegen Mast

Am Sonntag um die Mittagszeit ist in Nenzing eine 80-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw gegen einen Lichtmast gekracht. Unfallursache dürfte ein medizinisches Problem gewesen sein, die Frau wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.
Laut ersten Informationen vom Unfallort war die 80-jährige Nenzingerin gegen 12 Uhr von Bludenz kommend auf der L190 unterwegs, als sie beim Einfahren in einen Kreisverkehr von einem Schwindelanfall heimgesucht wurde. Die Frau verlor folglich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches ungebremst gegen einen Lichtmast prallte.
Zum Glück waren Ersthelfer schnell vor Ort: Diese zogen die Frau aus dem Auto und versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Anschließend wurde die 80-Jährige ins LKH Feldkirch gebracht. Über den Grad ihrer Verletzungen gibt es noch keine Informationen.
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