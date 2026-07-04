Alkoholunfälle: Ländle ist trauriger Spitzenreiter

Die Statistik Austria hat eine neue, interaktive Unfallkarte veröffentlicht. Sie zeigt, wo und wann es in Österreich gekracht hat. Die Daten für das Vorjahr belegen: In keinem Bundesland ist der Anteil der Unfälle mit Alkoholeinfluss in den Sommermonaten so hoch wie in Vorarlberg.
Die Statistik Austria hat am Freitag eine neue, interaktive Verkehrsunfallkarte präsentiert. Sie zeigt genau, wo und wann Personen im Straßenverkehr verletzt oder getötet worden sind. Die Karte liefert zudem Daten zu beteiligten Fahrzeugen, vermutlichen Ursachen und zum Wetter.
Vorarlberg ist negativer Spitzenreiter
Die Auswertung für das Vorjahr zeigt: Vorarlberg hat im Bundesländervergleich mit 10,2 Prozent den höchsten Anteil an Alkoholunfällen in den Sommermonaten. Dahinter folgen die Steiermark mit 9,0 Prozent und das Burgenland mit 8,3 Prozent. Ein statistischer Ausreißer ist das nicht, bereits in den Vorjahren hat das Ländle diese unrühmliche Statistik angeführt.
Sommermonate sind besonders gefährlich
Österreichweit sind die Sommermonate generell die unfallreichste Zeit. Der Juli war im Vorjahr mit 56 tödlichen Unfällen der gefährlichste Monat, gefolgt vom August mit 46. Auch bei den Alkoholunfällen gab es im Juli (345) und August (346) die höchsten Werte. Dabei wurden 1208 Personen verletzt und neun Menschen getötet. Auffallend – wenngleich wenig überraschend – ist zudem, dass die meisten Unfälle unter Alkoholeinfluss am Samstag passieren. Ebenfalls interessant – und auch nicht sonderlich überraschend: Österreichweit waren 86 Prozent der alkoholisierten Lenker Männer.
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