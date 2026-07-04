Alkoholunfälle: Ländle ist trauriger Spitzenreiter

Sommermonate sind besonders gefährlich

Österreichweit sind die Sommermonate generell die unfallreichste Zeit. Der Juli war im Vorjahr mit 56 tödlichen Unfällen der gefährlichste Monat, gefolgt vom August mit 46. Auch bei den Alkoholunfällen gab es im Juli (345) und August (346) die höchsten Werte. Dabei wurden 1208 Personen verletzt und neun Menschen getötet. Auffallend – wenngleich wenig überraschend – ist zudem, dass die meisten Unfälle unter Alkoholeinfluss am Samstag passieren. Ebenfalls interessant – und auch nicht sonderlich überraschend: Österreichweit waren 86 Prozent der alkoholisierten Lenker Männer.