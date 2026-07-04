Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein erfahrener Mann

Ex-England-Legionär stählt die Lustenauer Abwehr

Bundesliga
04.07.2026 18:25
2012 wechselte Georg Margreitter von der Wiener Austria zu Wolverhampton.
2012 wechselte Georg Margreitter von der Wiener Austria zu Wolverhampton.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Als Innenverteidiger war Georg Margreitter jahrelang eine fixe Größe bei namhaften Klubs wie Austria Wien, Nürnberg oder FC Kopenhagen. Auch mit dem rauen englischen Fußball machte der Montafoner bei Wolverhampton Bekanntschaft. Es verwundert also wenig, dass Austria-Lustenau-Trainer Markus Mader von einem Glücksgriff spricht, der mit der Verpflichtung des 37-Jährigen als Individualtrainer gelungen ist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Beim Bundesliga-Aufsteiger trainiert Margreitter mit den Defensivspielern zweimal pro Woche speziell das Abwehrverhalten. „Ich möchte der Mannschaft weitergeben, was ich mir selbst als Verteidiger über die Jahre angeeignet habe. Es geht um Kompaktheit, Defensivmechanismen, Positionsspiel oder auch darum, wie man in Stresssituationen entsprechend reagiert. Die Arbeit ist sehr detailreich“, gibt der Tschaggunser einen kleinen Einblick in seinen neuen Job, ohne zu viele Geheimnisse preisgeben zu wollen. Dinge, die der Ex-Profi in seiner langen Karriere vielfach selbst erlebt hat.

Die Individualtrainer der Lustenauer Austria: Georg Margreitter (l.) kümmert sich um die ...
Die Individualtrainer der Lustenauer Austria: Georg Margreitter (l.) kümmert sich um die Defensive, Seifedin Chabbi (r.) um die Offensive.(Bild: Austria Lustenau)

Mader streut Blumen
Der Jungvater, der nun mit seiner Familie in Feldkirch lebt, kann und will sich sportlich ganz auf diese Aufgabe konzentrieren. Das Ganze in Abstimmung mit Cheftrainer Mader. „Für uns bedeutet Georgs Arbeit einen großen Mehrwert. Seine Expertise hilft uns weiter. Er bricht auch eingefahrene Strukturen auf und sorgt für neue Inputs.“ Denn eines ist gewiss. Im harten Bundesliga-Alltag spielt das Abwehrverhalten eine entscheidende Rolle.

Lesen Sie auch:
Jack Lahne war mit neun Treffern der Scharfschütze der Vorarlberger in der Aufstiegssaison.
„Tor-Trio“ ist weg
Aufsteiger Austria muss gleich 23 Tore „ersetzen“
04.07.2026
Sport Tv Logo
Lustenau-Sportchef:
„Wollen uns in der Bundesliga nicht verstecken“
15.06.2026
Bundesliga wartet
Viele neue Gesichter beim Lustenauer Auftakt
16.06.2026

Potenzial, das Führung braucht
Im Abstiegsjahr kassierte Lustenau 58 Gegentreffer. Zu viele, um die Klasse zu halten. Margreitters erste Eindrücke sind aber positiv. Hinter den Routiniers Matthias Maak, Danilo Soares und Fabian Gmeiner müssen junge Verteidiger wie Robin Voisine, Lukas Ibertsberger, Niklas Pertl oder Emmanuel Chukwu ihre nächsten Schritte machen. „Sie haben Potenzial, benötigen aber noch Führung.“

Auszeichnung in der Mehrerau
Sachlich klar, in der Praxis denkend und konsequent im Handeln. So legt der international „gestählte“ Ex-Innenverteidiger seine Arbeitsweise an. Da hilft ihm sicherlich auch, dass er selbst einst die Fußball-Akademie durchschritten und das Gymnasium Mehrerau mit Auszeichnung abgeschlossen hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
04.07.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
155.404 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
127.739 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
119.244 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Zu stark! Spanien beendet Österreichs WM-Abenteuer
1059 mal kommentiert
Konrad Laimers Blick geht ins Leere, während Spanien jubelt: Für Österreich ist im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
916 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Österreich
Viele Kinder sprechen „wochenlang kein Deutsch“
579 mal kommentiert
Im Osten ist heute Zeugnisvergabe.
Mehr Bundesliga
Ein erfahrener Mann
Ex-England-Legionär stählt die Lustenauer Abwehr
Transfer-News
Moormann wechselt zu schottischem Erstligisten
„Tor-Trio“ ist weg
Aufsteiger Austria muss gleich 23 Tore „ersetzen“
Sport Tv Logo
Bei 2:2 gegen Kosice
Bittere Ausfälle trüben Sturms Camp-Abschluss
„Ein Traum wird wahr“
Millionenregen für Altach! Abgang in die Ligue 1

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf