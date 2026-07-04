Ex-England-Legionär stählt die Lustenauer Abwehr

Beim Bundesliga-Aufsteiger trainiert Margreitter mit den Defensivspielern zweimal pro Woche speziell das Abwehrverhalten. „Ich möchte der Mannschaft weitergeben, was ich mir selbst als Verteidiger über die Jahre angeeignet habe. Es geht um Kompaktheit, Defensivmechanismen, Positionsspiel oder auch darum, wie man in Stresssituationen entsprechend reagiert. Die Arbeit ist sehr detailreich“, gibt der Tschaggunser einen kleinen Einblick in seinen neuen Job, ohne zu viele Geheimnisse preisgeben zu wollen. Dinge, die der Ex-Profi in seiner langen Karriere vielfach selbst erlebt hat.