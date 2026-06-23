Die Lustenauer Austria lässt die Gluthitze kalt

Zauberwort „Belastungssteuerung“

Die Lustenauer sind jetzt bereits seit einer Woche voll im Training, in erster Linie standen in dieser Phase körperliche Einheiten an. „Wir arbeiten scharf an unserer Fitness, die ein entscheidender Faktor in der Bundesliga sein wird“, so Mader. Die Spieler trotzen dabei den hochsommerlichen Temperaturen und der großen Hitze. „Wir nehmen die Wetterbedingungen an, wie sie sind. Aber wir schauen natürlich, dass es genügend Trinkpausen gibt.“ Bei den Belastungseinheiten wird auf eine gezielte Steuerung gesetzt, da sich nicht jeder auf dem selben Fitnesslevel befindet. Das Trainerteam hat dafür ein Gesamtpaket ausgearbeitet. Trainiert wird in der Regel um halb Elf Uhr vormittags.