AK warnt: Hohe Belastung von Spitalsmitarbeitern

Die Arbeitsbelastung ist hoch: 68,3 Prozent beklagen, dass sie zu viele Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen, 61 Prozent leiden unter Zeitdruck, 55,6 Prozent werden in ihrer Tätigkeit immer wieder unterbrochen. Wie wirkt sich das aus? 14 Prozent der Befragten fühlen sich mindestens einmal in der Woche emotional leer, sie arbeiten bereits mit Burnout-Risiko. Zeitdruck, hohe Verantwortung und fehlende Anerkennung tragen auch dazu bei, dass sich die Mitarbeitenden nicht wohl in ihrer Haut fühlen.