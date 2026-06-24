Förderstopp für Jugendzentrum „aha“ in Bludenz

Seit der Eröffnung des aha-Standorts Bludenz wurden über 46.500 Anfragen individuell beantwortet. Überdies nahmen mehr als 4000 Jugendliche am Format „Bludenz inside“ teil, bei dem sie über wichtige Service- und Anlaufstellen in der Stadt informiert werden. Auch die vom aha seit fünf Jahren angebotenen Workshops zu Informations- und Medienkompetenz wurden bisher von rund 2500 Teilnehmenden besucht. „Diese Zahlen sprechen eine klare Sprache. Über die Jahre hinweg ist die Nachfrage konstant hoch geblieben. Das zeigt, dass Jugendliche, wenn es um Fragen zur Ausbildung, Beruf oder persönliche Anliegen geht, Ansprechpersonen direkt vor Ort brauchen.“