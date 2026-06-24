Grüne fordern Hitzeschutz für Vorarlbergs Schulen

Keine hitzefreien Schultage

Das Problem ist oft hausgemacht, da viele Bildungsgebäude aus Jahrzehnten stammen, in denen die Auswirkungen der Klimaerhitzung bei der Bauplanung noch keine Rolle spielten. Die Folge sind Räume, die sich unaufhaltsam aufheizen. Während in anderen europäischen Ländern bereits über hitzefreie Schultage nachgedacht wird, sieht Zadra darin nur das allerletzte Mittel. Vorrang müsse stattdessen die Anpassung der Infrastruktur haben.