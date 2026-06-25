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Wie Wien seinen gewaltigen Energiehunger stillt

Wien
25.06.2026 05:00
Um Wiens gewaltigen Energiehunger zu stillen, baut die APG jetzt Wiens größtes Umspannwerk
Um Wiens gewaltigen Energiehunger zu stillen, baut die APG jetzt Wiens größtes Umspannwerk(Bild: Niklas Stadler)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Ein Stromnetz aus den 1980ern, eine Millionenstadt mit Energiehunger und 300 Mio. Euro auf dem Tisch: Wien rüstet auf – oder riskiert irgendwann den Blackout.

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Das Umspannwerk Wien Südost in Unterlaa schaut aus wie jede andere Industrieanlage am Stadtrand. Grau, unscheinbar, kein Schild, das auf seine Bedeutung hinweist. Und trotzdem hängt an dieser Anlage ein Drittel des gesamten österreichischen Stromverbrauchs. 22 Terrawattstunden liefen hier 2025 durch. Wenn es hier kracht, sitzt halb Österreich im Dunkeln.

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