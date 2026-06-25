Wie Wien seinen gewaltigen Energiehunger stillt

Das Umspannwerk Wien Südost in Unterlaa schaut aus wie jede andere Industrieanlage am Stadtrand. Grau, unscheinbar, kein Schild, das auf seine Bedeutung hinweist. Und trotzdem hängt an dieser Anlage ein Drittel des gesamten österreichischen Stromverbrauchs. 22 Terrawattstunden liefen hier 2025 durch. Wenn es hier kracht, sitzt halb Österreich im Dunkeln.