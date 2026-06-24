Wie sich Dornbirn gegen die Hitze rüstet

Trinkwasserversorgung bei Trockenheit gesichert

Auch während längerer Hitzeperioden ist die Trinkwasserversorgung in Dornbirn gesichert. Das Wasser der Messestadt stammt aus den Quellen im Ebnitertal, dem Pumpwerk Klien sowie dem Trinkwasserverband Rheintal. Über ein rund 450 Kilometer langes Leitungsnetz gelangt es zu den Haushalten. Zur Sicherung der Versorgung stehen 14 Wasserbehälter mit einem Gesamtvolumen von 15.300 Kubikmetern sowie 14 Pumpwerke zur Verfügung. Die Qualität des Trinkwassers wird regelmäßig durch das Umweltinstitut des Landes Vorarlberg überprüft.