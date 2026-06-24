61-Jähriger bedroht Pkw-Lenker (20) mit Messer

Passanten schritten ein

Eine Gruppe von fünf bis sechs Personen beobachtete die bedrohliche Situation und forderte den älteren Mann auf, die Waffe wegzulegen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen verließ die Personengruppe allerdings den Ort des Geschehens. Der 61-jährige Beschuldigte wurde von den Beamten vorläufig festgenommen, das Messer wurde sichergestellt.