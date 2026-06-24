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Zeugen gesucht

61-Jähriger bedroht Pkw-Lenker (20) mit Messer

Vorarlberg
24.06.2026 08:53
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Parkvergehen in Dornbirn eskalierte am Dienstagnachmittag. Ein 61-jähriger Mann konfrontierte einen 20-jährigen Autofahrer und zückte dabei eine Waffe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, speziell nach einer Gruppe von Passanten, die dem jungen Mann zu Hilfe eilten.

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Der 20-Jährige hatte seinen Pkw gegen 15 Uhr in der Schillerstraße in einem Halte- und Parkverbot abgestellt. Daraufhin zog ein 61-jähriger Mann, der sich in der Nähe befand, plötzlich ein Messer und bedrohte den jungen Autofahrer damit.

Passanten schritten ein
Eine Gruppe von fünf bis sechs Personen beobachtete die bedrohliche Situation und forderte den älteren Mann auf, die Waffe wegzulegen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen verließ die Personengruppe allerdings den Ort des Geschehens. Der 61-jährige Beschuldigte wurde von den Beamten vorläufig festgenommen, das Messer wurde sichergestellt.

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Nach seiner Vernehmung wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, er wird angezeigt. Die Polizeiinspektion Dornbirn bittet die erwähnten Personen, oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

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