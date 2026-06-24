Zigarettenstummel sorgt für Feuerwehreinsatz

Am späten Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Mehrparteienhaus in Feldkirch in Vorarlberg aus. Im Keller des Gebäudes hatte sich starker Rauch entwickelt. Ursache war ein brennendes Laub in einem Lichtschacht. Die Situation war rasch unter Kontrolle.
Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.50 Uhr aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert, die aus dem Keller des ADEG-Markts in der Reichsstraße drang.
Brandursache schnell geklärt
Die Ursache für den Qualm wurde von den alarmierten Wehren schnell ausgemacht: Ein weggeworfener Zigarettenstummel hatte Laub in einem Lichtschacht entzündet.
Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.
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