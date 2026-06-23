Wimbledon: Grabher scheitert in erster Qualirunde

Rodionov am Mittwoch im Einsdatz

Mit dem Grabher-Aus sind damit mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus drei Österreicherinnen im Hauptbewerb des Major-Turniers vertreten. Bei den Männern ist noch Jurij Rodionov in der zweiten Quali-Runde gegen den Schweizer Remy Bertola (Mittwoch, 12 Uhr) im Einsatz. Fix im Hauptbewerb steht Sebastian Ofner.