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Zwei-Satz-Niederlage

Wimbledon: Grabher scheitert in erster Qualirunde

Tennis
23.06.2026 19:44
Julia Grabher überstand die Wimbledon-Qualifikation nicht.
Julia Grabher überstand die Wimbledon-Qualifikation nicht.(Bild: AP/Emma Da Silva)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für Julia Grabher ist am Dienstag gleich in der ersten Qualifikationsrunde für Wimbledon das Aus gekommen. Die Vorarlbergerin musste sich der Georgierin Mariam Bolkvadse 4:6,6:7(6) beugen. 

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Die Qualifikation für das berühmteste Tennisturnier der Welt findet bekanntlich nicht auf der Hauptanlage statt, sondern auf dem Rasen in Roehampton (etwa 4,2 Kilometer entfernt).

Rodionov am Mittwoch im Einsdatz
Mit dem Grabher-Aus sind damit mit Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Sinja Kraus drei Österreicherinnen im Hauptbewerb des Major-Turniers vertreten. Bei den Männern ist noch Jurij Rodionov in der zweiten Quali-Runde gegen den Schweizer Remy Bertola (Mittwoch, 12 Uhr) im Einsatz. Fix im Hauptbewerb steht Sebastian Ofner.

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