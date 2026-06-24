Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schlüsselindustrie“

Jeder elfte Euro wird durch IT erwirtschaftet

Digital
24.06.2026 09:01
Schon der Kernbereich der IT übertrifft mit 16,5 Milliarden Euro die direkte Wirtschaftsleistung ...
Schon der Kernbereich der IT übertrifft mit 16,5 Milliarden Euro die direkte Wirtschaftsleistung der heimischen Energieerzeugung.(Bild: Seventyfour - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Informationstechnologie (IT) und Software bilden nicht nur das Rückgrat des digitalen Wandels – die IT-Branche ist mittlerweile zu einem entscheidenden Faktor für die österreichische Gesamtwirtschaft geworden, wie eine aktuelle Studie über die volkswirtschaftliche Bedeutung des heimischen IT-Sektors zeigt. 

0 Kommentare

Mit einer Bruttowertschöpfung von insgesamt 40,5 Milliarden Euro steuert die Branche 8,9 Prozent zur gesamten Wirtschaftsleistung des Landes bei. Damit werde jeder elfte Euro in Österreich durch IT erwirtschaftet, so Ökonom Christian Helmenstein vom Economica-Institut, das die Studie erstellt hat. Die IT-Branche sei in Österreich „längst eine Schlüsselindustrie“.

Die Regierung will den Stellenwert von IT und Digitalisierung weiter erhöhen, kündigte Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll an. Die Fördermittel für den Bereich sollen trotz des Sparbudgets steigen. „Wir wollen hier an die Spitze“, sagte Pröll am Dienstagabend bei der Präsentation der Studie.

Unter anderem sollen das Datenmanagement des Staates und die Identifizierungsmöglichkeit ID Austria ausgebaut werden. Im EU-weiten Digitalisierungsindex soll Österreich bis Ende 2029 in die Top drei vorstoßen – von derzeit Rang sechs.

Mehr Wertschöpfung in der IT-Branche als im Energiesektor
Schon der Kernbereich der IT – mit Softwareentwicklung, Programmierung und IT-Beratung – übertreffe mit 16,5 Milliarden Euro die direkte Wirtschaftsleistung der heimischen Energieerzeugung, zeigt die Studie im Auftrag des Verbands österreichischer Software Innovationen.

Berücksichtigt man auch zugehörige Bereiche wie Telekom, ist die Wertschöpfung beinahe doppelt so hoch wie in der Baubranche. Mit einem realen Wachstum von 18 Prozent seit 2019 wirke die Branche auch in herausfordernden Zeiten expansiv, stellt Helmenstein fest.

Die heimische IT-Branche beschäftigt direkt und indirekt gut 322.500 Personen, das entspricht der Einwohnerzahl von Graz. Helmenstein verweist darauf, dass die Zahl der Beschäftigten mit einer Zunahme um 30,7 Prozent – oder 4,6 Prozent jährlich – seit 2019 deutlich stärker gewachsen sei als die Wertschöpfung mit plus 18 Prozent oder 2,8 Prozent jährlich. Der Frauenanteil in der IT-Branche steigt stetig und liegt aktuell mit 21,8 Prozent erstmals über einem Fünftel.

Software-Sektor erhöhte Wirtschaftsleistung um zwei Prozentpunkte
Auch die Steigerung der Löhne und Gehälter um rund 50 Prozent seit 2019 auf 18,2 Milliarden Euro liege deutlich über dem Durchschnitt. Für Helmenstein ist das ein „enormer Zuwachs, den man erst mal verdienen muss“. Der vermehrte Einsatz von KI (Künstliche Intelligenz) könne Produktivitätsvorteile bringen.

Zum Wachstum der Gesamtwirtschaft habe der IT-Sektor knapp zwei Prozentpunkte beigetragen. Die heimische Bruttowertschöpfung in Österreich stieg von 2019 bis 2025 nominell um 29,8 Prozent. Ohne IT-Sektor hätte das Wachstum lediglich 27,9 Prozent ausgemacht.

Geografisch konzentriert sich die IT-Wertschöpfung in Österreich weiter auf die Bundeshauptstadt. Der Stellenwert Wiens als IT-Hotspot des Landes stieg weiter und betrug 2025 bereits 50 Prozent, um drei Prozentpunkte mehr als 2019. In Wien entfällt mit 18 Prozent beinahe ein Fünftel der im Bundesland erwirtschafteten Leistung auf die IT-Branche. Ein Spitzenwert, an den mit Abstand annähernd nur Kärnten (zwölf Prozent) heranreicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
24.06.2026 09:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
173.471 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
Oberösterreich
Volksschule steht nach dem Sommer ohne Lehrer da
138.619 mal gelesen
Krone Plus Logo
In der Volksschule St. Nikola an der Donau werden für das kommende Schuljahr noch drei ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
115.270 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
1431 mal kommentiert
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1207 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler flog mit zehn Mitarbeitern zum WM-Spiel
820 mal kommentiert
Kanzler Stocker (li.) stimmte sich mit Fans schon auf das Österreich-Spiel ein.
Mehr Digital
„Schlüsselindustrie“
Jeder elfte Euro wird durch IT erwirtschaftet
USA verdrängt
Schnellster Supercomputer kommt jetzt aus China
Bei Autoverkauf im Web
Internet-Betrüger gekonnt an der Nase herumgeführt
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Jugendschutz im Netz
Süchtig machendes Design: EU erhöht Druck auf Meta

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf