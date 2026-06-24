Jeder elfte Euro wird durch IT erwirtschaftet

Die heimische IT-Branche beschäftigt direkt und indirekt gut 322.500 Personen, das entspricht der Einwohnerzahl von Graz. Helmenstein verweist darauf, dass die Zahl der Beschäftigten mit einer Zunahme um 30,7 Prozent – oder 4,6 Prozent jährlich – seit 2019 deutlich stärker gewachsen sei als die Wertschöpfung mit plus 18 Prozent oder 2,8 Prozent jährlich. Der Frauenanteil in der IT-Branche steigt stetig und liegt aktuell mit 21,8 Prozent erstmals über einem Fünftel.