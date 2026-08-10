Neuer Strafprozess für den „Allahu Akbar“-Rufer

Der 27. November 2025 auf dem Bahnsteig 6 im Salzburger Hauptbahnhof. Eine Menschenmenge hört Schreie: „Allahu Akbar! Ich habe eine Bombe!“ Geäußert von einem Mann, der dabei mit einer Tasche wedelt. Er sagt noch: „Ihr werdet alle frei sein!“ Augenpaare blicken ihn an, es wird getuschelt. Eine Augenzeugin macht ein Foto und ruft die Polizei. Eine Bombe hatte der Mann nicht bei sich. Panik gab es auch keine.