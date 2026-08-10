Topbesuch bis Tormann-Rookie! Diese Liga „brennt“

Tausende Fans, neue Trainer und der 18-jährige FAC-Keeper Scharner als der jüngste seines Fachs – was die 2. Liga bereits brachte und wie die Vienna an ihrem Weg arbeitet zeigt die „Krone“ in einem Überblick. Eines ist klar: Die Meisterschaft verspricht diese Saison viel Attraktivität.
Der Bundesliga-Absteiger BW Linz mit sechs Punkten vorne, Vizemeister St. Pölten ebenso punktelos wie die Admira. Die „Krone“ hat nach den ersten zwei Runden einen Überblick ...
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