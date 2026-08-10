„Fußball-Österreich sollte sich etwas überlegen“

Helm hatte eine „frische, hungrige Austria“ versprochen. Und die gab’s auch. Der Jubel über das 1:0 von Ibrahim Buhari war aber verfrüht, beim VAR-Check wurde eine (angebliche) zarte Abseitsstellung von Flankengeber Taesok Lee erkannt (12.). Das Team rund um den schwachen Schiri Arnes Talic brachte Austria-Coach Helm gestern überhaupt auf die Palme. Sanel Saljic bekam mehrfach auf die Socken, Johannes Eggestein wurde umgerissen, die Pfeife blieb stets stumm. Dafür flog Helms Wasserflasche – dafür gab es die Gelbe Karte. Kurz nach der Pause zirkelte Saljic den Ball aus 18 Metern an die Latte (47.). Der LASK war kaltschnäuzig: Corner von Sascha Horvath, Kopfball von Andres Andrade aus kurzer Distanz, 0:1 (54.). Auch der zweite Torjubel der Austria war dann umsonst, denn der Ball flog von der Hand von Kelvin Boateng über die Linie (76.). Nach Boatengs Ausgleichschance (80.) sah Aleks Dragovic die Rote Karte, der Abwehrchef kratzte mit der Hand einen Schuss von Samuel Adeniran von der Linie. Moses Usor verschoss den Elfer, verwertete den Nachschuss (83.). Damit war die Sache erledigt, die Austria steht – trotz klarer Leistungssteigerung gegenüber dem Auftakt – nach zwei Runden noch ohne Punkt da.