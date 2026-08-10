„Fußball-Österreich sollte sich etwas überlegen“

Die Austria verkaufte sich gegen den LASK teuer, steht aber nach zwei Runden noch ohne Punkt da. Schiri Arnes Talic ließ Violett kochen. „Fußball-Österreich sollte sich endlich irgendwas überlegen. Gewonnen hat auf jeden Fall nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft“, meinte Rot-Sünder Aleksandar Dragović.
Saisonspiel Nummer sechs für die Austria. Und Trainer Stephan Helm warf auch gegen den Meister die Rotationsmaschine an. Vom Stammpersonal, wenn es so etwas aktuell bei den Violetten gibt, saß zum Beispiel Manfred Fischer (für ihn trug Reini Ranftl die Kapitänsbinde), zunächst nur auf der Bank.
Helm hatte eine „frische, hungrige Austria“ versprochen. Und die gab’s auch. Der Jubel über das 1:0 von Ibrahim Buhari war aber verfrüht, beim VAR-Check wurde eine (angebliche) zarte Abseitsstellung von Flankengeber Taesok Lee erkannt (12.). Das Team rund um den schwachen Schiri Arnes Talic brachte Austria-Coach Helm gestern überhaupt auf die Palme. Sanel Saljic bekam mehrfach auf die Socken, Johannes Eggestein wurde umgerissen, die Pfeife blieb stets stumm. Dafür flog Helms Wasserflasche – dafür gab es die Gelbe Karte. Kurz nach der Pause zirkelte Saljic den Ball aus 18 Metern an die Latte (47.). Der LASK war kaltschnäuzig: Corner von Sascha Horvath, Kopfball von Andres Andrade aus kurzer Distanz, 0:1 (54.). Auch der zweite Torjubel der Austria war dann umsonst, denn der Ball flog von der Hand von Kelvin Boateng über die Linie (76.). Nach Boatengs Ausgleichschance (80.) sah Aleks Dragovic die Rote Karte, der Abwehrchef kratzte mit der Hand einen Schuss von Samuel Adeniran von der Linie. Moses Usor verschoss den Elfer, verwertete den Nachschuss (83.). Damit war die Sache erledigt, die Austria steht – trotz klarer Leistungssteigerung gegenüber dem Auftakt – nach zwei Runden noch ohne Punkt da.
Dragovic: „Gratulation an das Schiri-Team“
Nach Schlusspfiff dampfte es in den Stadion-Katakomben vor Wut über die Schiri-Leistung. „Gratulation an das Schiri-Team“, meinte Dragovic. „Fußball-Österreich sollte sich endlich irgendwas überlegen. Gewonnen hat auf jeden Fall nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft.“
Dragovic über den VAR: „Wir haben Woche für Woche immer Diskussionen über den VAR. Ich bin schon müde, irgendetwas darüber zu sagen. Man kann es nicht einmal sagen, ob es Abseits ist oder nicht. Wenn der Schiedsrichter oder der VAR da fünf Minuten checken muss, ob es Abseits ist oder nicht, sagt es schon alles aus. Heute hat sicher nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die glücklichere.“
…über das Spiel: „Wir haben wieder drei, vier Konterchancen fahrlässig nicht gut ausgespielt. Da wäre sicherlich viel mehr drinnen gewesen. Wir haben nicht viel zugelassen, umso bitterer ist es, dass wir wieder aus einem Standard das Tor bekommen. Bei den entscheidenden Details ist uns LASK voraus, aber es bringt jetzt nichts zu jammern. Das Spielglück war heute wirklich nicht auf unserer Seite. Eigentlich ist alles gegen uns gelaufen, was gegen uns laufen kann. Wir müssen im Training noch einen Schritt mehr machen, um das Glück wieder zu erzwingen, dass es wieder auf unsere Seite kommt.“
…über seine rote Karte: „Kann man geben. Ich habe auch nicht mal reklamiert.“
Brüderliche Einigkeit zwischen den Fanlagern aus Wien und Linz gab’s übrigens bei einer gemeinsamen Protestaktion gegen ÖFB und Bundesliga. Im Visier steht die „Spieltagszerstückelung“, gefordert werden wieder „fangerechte Anstoßzeiten“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.