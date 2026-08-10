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Fall weitet sich aus

Deutscher Todespfleger: 120 weitere Opfer vermutet

Ausland
10.08.2026 06:47
Die Anzahl möglicher Opfer könnte weitaus höher sein, als bisher angenommen (Symbolbild)
Die Anzahl möglicher Opfer könnte weitaus höher sein, als bisher angenommen (Symbolbild)(Bild: Satjawat - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Ein Pfleger aus Deutschland, der bereits wegen zehnfachen Mordes verurteilt wurde, könnte weitaus mehr Leben auf dem Gewissen haben. Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen in mehr als 120 weiteren Verdachtsfällen. Bisher wurden 39 Exhumierungen durchgeführt, so die Staatsanwaltschaft. 

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Das Aachener Landgericht hatte den Ex-Pfleger im vergangenen November wegen zehnfachen Mordes und 27-fachen Mordversuchs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest – eine Freilassung nach 15 Jahren ist damit in der Regel ausgeschlossen.

Patienten überdosierte Medikamente verabreicht
Laut Urteil hatte der Mann während seiner Nachtschichten in einer Klinik in Würselen schwer kranken Menschen eigenmächtig überhöhte Mengen an Beruhigungsmitteln verabreicht – teils in Kombination mit Schmerzmitteln und teilweise auch mehrfach. Auslöser sollen ein persönliches Störgefühl und eine eigene Vorstellung von Ordnung gewesen sein. Der Pfleger hatte die Vorwürfe im Prozess zurückgewiesen.

Die abgeurteilten Taten hatte der Deutsche zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 begangen. Bei den aktuellen Ermittlungen geht es um mögliche Tötungsdelikte vor diesem Zeitraum. Der Mann hatte bereits seit 2020 an der Klinik in Würselen gearbeitet. „Die Ermittlungen reichen derzeit bis September 2022 zurück“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es könnten also noch weitere Verdachtsfälle hinzukommen.

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Neue Anklage nicht mehr in diesem Jahr
Die Aachener Staatsanwaltschaft hatte schon nach dem Urteil angekündigt, dass sie voraussichtlich eine weitere Anklage gegen den Pfleger erheben werde. Wann es so weit ist, sei derzeit nicht absehbar, sagte die Sprecherin nun. „Vermutlich im Laufe des nächsten Jahres.“

Die Staatsanwaltschaft in Köln ermittelt ebenfalls wegen möglicher Tötungsdelikte. Denn der Mann hatte bis 2020 in einer Kölner Klinik gearbeitet. „Die sehr komplexen Ermittlungen werden noch viel Zeit in Anspruch nehmen“, teilte der Sprecher mit.

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