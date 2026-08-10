ORF-Sommergespräche: Das überrascht heuer

Bei ihrem Debüt vor sechs Jahren wurde Stribl von einer „Welle des Hasses“ überflutet, wie sie sagt. Ihr Interviewstil, die Fragen, ihr Aussehen, weitgehend alles wurde in Postings und E-Mails kritisiert, oft sehr derb, vieles unter der Gürtellinie. Sie habe eine Nacht darüber geschlafen, ob sie sich das ein zweites Mal antun will, sagt sie im „Krone“-Interview. Letztlich blieb ein klares Ja übrig.