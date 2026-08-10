Seien Sie live bei der Österreich-Premiere dabei

Ohne echten Plan, dafür aber mit umso mehr Tatendrang, machen sich die beiden auf die Suche nach dem verschwundenen Wasser. Schon bald entdecken sie, dass hinter der Dürre mysteriöse Machenschaften stecken. Gemeinsam mit der geheimnisvollen Superheldenmücke SzzKeat geraten sie von einem Missgeschick ins nächste – und müssen beweisen, dass selbst die kleinsten und ungewöhnlichsten Helden Großes erreichen können.