Seien Sie live bei der Österreich-Premiere dabei

Zwei tollpatschige Ameisen, eine ausgetrocknete Wiese und eine Mission, bei der so ziemlich alles schiefgehen kann: „Arnie & Barney – Retten das Wasser“ bringt ein turbulentes Kinoabenteuer für die ganze Familie auf die große Leinwand. krone.tv verlost 50x2 Tickets für die Österreich-Premiere am 28. August. Jetzt mitspielen und dabei sein!
Arnie und Barney sind vielen Kinofans bereits aus dem beliebten „Biene Maja“-Universum bekannt. Nun erhalten die beiden liebenswert-chaotischen Ameisen endlich ihr eigenes großes Abenteuer – mit jeder Menge Humor, rasanter Action und einer wichtigen Botschaft über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt.
Das Wasser ist verschwunden
Auf der Wiese herrscht große Aufregung: Ausgerechnet im heißesten Sommer ist das lebenswichtige Wasser plötzlich verschwunden. Während die Ameisenkolonne fieberhaft nach einer Lösung sucht, nehmen Arnie und Barney die Sache kurzerhand selbst in die Hand.
Ohne echten Plan, dafür aber mit umso mehr Tatendrang, machen sich die beiden auf die Suche nach dem verschwundenen Wasser. Schon bald entdecken sie, dass hinter der Dürre mysteriöse Machenschaften stecken. Gemeinsam mit der geheimnisvollen Superheldenmücke SzzKeat geraten sie von einem Missgeschick ins nächste – und müssen beweisen, dass selbst die kleinsten und ungewöhnlichsten Helden Großes erreichen können.
Bekannte Stimmen für die kleinen Helden
Auch die deutschsprachige Synchronfassung ist prominent besetzt: YouTube-Star und Content-Creator LukasBS leiht Arnie seine Stimme und übernimmt damit seine erste Rolle als Synchronsprecher. Als verträumter Barney ist Schauspieler Tim Oliver Schultz zu hören, der einem breiten Publikum aus der Erfolgsserie „Club der roten Bänder“ bekannt ist. Sängerin Kauta spricht die mutige Superheldenmücke SzzKeat und sorgt außerdem für musikalische Unterstützung im Film.
50x2 Tickets für die Österreich-Premiere gewinnen
Am 28. August findet die Österreich-Premiere des neuen Abenteuers im Biene Maja Universum statt und Sie können live dabei sein! krone.tv verlost 50x2 Tickets für die Premiere
Wann: 28. August, 15:00 Uhr
Wo: Village Cinema Wien
Kartenausgabe: 14.00 – 14:45
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. August, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.