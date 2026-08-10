Rapid: Nach „Maulkorb“ die Show gestohlen

„Es freut uns, dass es nicht nur an unseren Spielern, sondern auch am Management Interesse gibt, wir sehen das als eine Auszeichnung“, lächelte Rieds Präsident Thomas Gahleitner die hartnäckigen Fragen im Sky-Interview weg. Wolfgang Fiala hatte die Anfrage des TV-Senders ganz abgelehnt. Klar, die Berichte, dass der Rieder Sportchef als „technischer Direktor“ nach Hütteldorf übersiedeln werde, hatten Staub aufgewirbelt. Was Gahleitner gar nicht mehr dementieren konnte – dank Ausstiegsklausel geht es nur noch um den Zeitpunkt, wann Fiala bei Rapid anheuert. Auch wenn sich Rapids Sportchef Markus Katzer in der Causa selbst noch einen „Maulkorb“ verordnete.