Rapid: Nach „Maulkorb“ die Show gestohlen

Heuert Ried-Sportdirektor Wolfgang Fiala bald bei Rapid an? Sportchef Markus Katzer verordnete sich selbst noch einen „Maulkorb“.
„Es freut uns, dass es nicht nur an unseren Spielern, sondern auch am Management Interesse gibt, wir sehen das als eine Auszeichnung“, lächelte Rieds Präsident Thomas Gahleitner die hartnäckigen Fragen im Sky-Interview weg. Wolfgang Fiala hatte die Anfrage des TV-Senders ganz abgelehnt. Klar, die Berichte, dass der Rieder Sportchef als „technischer Direktor“ nach Hütteldorf übersiedeln werde, hatten Staub aufgewirbelt. Was Gahleitner gar nicht mehr dementieren konnte – dank Ausstiegsklausel geht es nur noch um den Zeitpunkt, wann Fiala bei Rapid anheuert. Auch wenn sich Rapids Sportchef Markus Katzer in der Causa selbst noch einen „Maulkorb“ verordnete.
„Ich wollte Nici Bajlicz“
Umso offener erklärte Trainer Johannes Hoff Thorup, warum er sich gegen eine Rückkehr von Stefan Schwab zu Rapid aussprach: „Weil ich Nici Bajlicz wollte, wir junge Spieler entwickeln.“ Der U21-Teamspieler rechtfertigte das Vertrauen, überzeugte als stabiler, seriöser Ball-Magnet. Bajlicz kann mehr als nur eine Ergänzung zu Romeo Amane sein, den vor dem Absprung stehenden Afrikaner ganz ersetzen. Gestern wurde es erst wild, als Bajlicz ausgewechselt war.
Und dennoch stahl ihm Rieds Schwab die Show, zuerst mit den Lattenknaller, dann mit dem zwischenzeitlichen 1:1. Das er zurecht feierte. Für Rapid letztlich zu verkraften. Dank Moulaye Haidara.
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