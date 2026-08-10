Wo unsere Wirtschaft jetzt auf dem Trockenen sitzt

Die Hitze des Sommers wird für die heimische Wirtschaft zunehmend zur Belastungsprobe. Niedrigwasser, Trockenheit und Rekordtemperaturen bringen Energieerzeugung, Produktion und Logistik ins Schwitzen– mit Folgen, die weit über die aktuelle Wetterlage hinausreichen. Welche Unternehmen bereits reagieren müssen ...