Wo unsere Wirtschaft jetzt auf dem Trockenen sitzt

Die Hitze des Sommers wird für die heimische Wirtschaft zunehmend zur Belastungsprobe. Niedrigwasser, Trockenheit und Rekordtemperaturen bringen Energieerzeugung, Produktion und Logistik ins Schwitzen– mit Folgen, die weit über die aktuelle Wetterlage hinausreichen. Welche Unternehmen bereits reagieren müssen ...
Der Sommer 2026 zeigt, dass die Hitze nicht nur eine Belastung für die Menschen ist, sondern auch ein wirtschaftliches Risiko. Die Trockenheit trifft Kraftwerke, Industrie und Schifffahrt – und zwingt Unternehmen dazu, ihre Strategie anzupassen.
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