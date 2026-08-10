Alaba & Co.: So steht es um Österreichs WM-Fahrer!

Im September geht es für Österreich und Teamchef Rangnick in der Nations League weiter. Reist David Alaba dann aus Turin an? Wie steht es um Affengruber und Kalajdzic? Unterdessen dockt ein ÖFB-Duo in Italien an.
„Einfach mal drei Tage vor dem Start bei einem Halbmarathon anmelden, um fit zu bleiben“, kommentiert Andreas Weimann in den sozialen Medien seine vertragslose Situation humorvoll. Der 26-fache (Ex-)Teamspieler ist weiter auf Klubsuche. Ein Schicksal, das der 35-Jährige „nur“ noch mit einem einzigen rot-weiß-roten WM-Fahrer teilt: David Alaba ...
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