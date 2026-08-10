Alaba & Co.: So steht es um Österreichs WM-Fahrer!

„Einfach mal drei Tage vor dem Start bei einem Halbmarathon anmelden, um fit zu bleiben“, kommentiert Andreas Weimann in den sozialen Medien seine vertragslose Situation humorvoll. Der 26-fache (Ex-)Teamspieler ist weiter auf Klubsuche. Ein Schicksal, das der 35-Jährige „nur“ noch mit einem einzigen rot-weiß-roten WM-Fahrer teilt: David Alaba ...