Tochter verzweifelt: „Wo ist Asche meiner Mutter?“

Auch Sohn will sich von seiner Oma verabschieden

Besonders bitter sei das für ihren Sohn. „Immer wieder fragt er, warum wir nicht zur Oma gehen können. Eine Kerze anzünden, Blumen niederlegen oder einfach ein paar Minuten bei ihr sein.“ Was für andere Hinterbliebene selbstverständlich sei, bleibe ihnen verwehrt. Dabei hatte die Tochter nach eigenen Angaben bis zuletzt Kontakt zur Mutter. In deren letzten Lebenstagen soll die schwer krebskranke Frau, die unter Sauerstoffmangel litt und zunehmend verwirrt war, erzählt haben, im Palliativzentrum schlecht behandelt zu werden.