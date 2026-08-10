Der Supercup lässt die Kassen in Salzburg klingeln

Die europäischen Spitzenclubs Paris St. Germain und Aston Villa spielen sich am Mittwoch im Salzburger Stadion den UEFA-Supercup aus. Die Mozartstadt lässt sich das Fußball-Spektakel knapp 400.000 Euro kosten. Gut angelegtes Geld, versichert die Politik ...
Kurzentschlossen und knapp bei Kasse? Das ist für einen spontanen Besuch des Supercup-Endspiels des europäischen Fußballverbands (UEFA) keine gute Kombination. Das Spiel zwischen Paris St. Germain und Aston Villa aus Birmingham ist längst ausverkauft, knapp 30.000 Besucher werden am Mittwoch im Kleßheimer Stadion mit dabei sein.
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