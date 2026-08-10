Der Supercup lässt die Kassen in Salzburg klingeln

Kurzentschlossen und knapp bei Kasse? Das ist für einen spontanen Besuch des Supercup-Endspiels des europäischen Fußballverbands (UEFA) keine gute Kombination. Das Spiel zwischen Paris St. Germain und Aston Villa aus Birmingham ist längst ausverkauft, knapp 30.000 Besucher werden am Mittwoch im Kleßheimer Stadion mit dabei sein.