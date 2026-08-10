Klimawandel eröffnet neue Räume für Äskulapnatter

Mit zwei Metern Länge – gemessen von der Züngelzunge bis zum Schwanzende – ist die Äskulapnatter unsere imposanteste Schlange. Und eine schützenswerte Majestät der Waldränder.
Wenn die ersten Sonnenstrahlen durch das Blätterdach alter Wälder im Kamptal (NÖ) oder anderswo tanzen und warme Lichtflecken auf Waldränder, Steinmauern und Wiesen zaubern, beginnt das Reich der Äskulapnatter. Lautlos, elegant und beinahe unsichtbar gleitet sie durch unsere Landschaft – eine geheimnisvolle Bewohnerin heimischer Naturjuwele. Wer das Glück hat, dieser seltenen Schlange zu begegnen, erlebt keinen Moment des Schreckens, sondern einen kurzen Blick auf die faszinierende Wildnis direkt vor unserer Haustür.
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