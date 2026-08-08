Präventivhaft für Gefährder, Heer soll abschieben

Jenen Algerier, der erst im 7. Anlauf abgeschoben werden konnte: „Die rechtsstaatlichen Möglichkeiten werden in Österreich zu wenig konsequent ausgenutzt. Asyl ist Schutz auf Zeit, und ist der Asylgrund weg, hat man unser Land zu verlassen. Funktioniert das mit Charter- oder Linienflügen nicht, ist aus meiner Sicht das Bundesheer am Zug. Dieses schafft vier Transportflugzeuge bis 2028 an, und man wäre gut beraten, diese so zu adaptieren, dass man damit auch Abschiebeflüge durchführen kann.“