ID Austria: KI „ida“ soll für Bürger auf Amt gehen

Bei der ID Austria scheiden sich die Geister. Die einen, etwa Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll, wollen das die Plattform immer mehr Aufgaben für den Verwaltungsapparat übernimmt. Andere – zuletzt waren es prominente Pensionistenvertreter – ärgern sich über Fehlfunktionen, einen zu komplexen Aufbau oder Schwierigkeiten im Umgang mit der App. Nun soll Künstliche Intelligent den Nutzern die ID Austria näherbringen und erklären.

Die Assistenz unterstützt etwa bei Fragen zur Registrierung der ID Austria, zu eAusweisen, zur digitalen Signatur, zu Wohnsitzangelegenheiten oder zu weiteren Verwaltungsleistungen. Ziel ist es, Zugangshürden zu senken und häufig wiederkehrende Anliegen einfacher zu beantworten. Ida ist auf oesterreich.gv.at, id-austria.gv.at sowie in der App „ID Austria“ verfügbar.