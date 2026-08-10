Wieder wenig Regen: So wird die Wetter-Woche!

Stabil sonnig ab Mitte der Woche

Am Mittwoch bringt Hochdruckeinfluss strahlend sonniges Wetter – die perfekten Aussichten für die prognostizierten Perseiden-Schauer und die Sonnenfinsternis. Lediglich über den Bergen entstehen am Nachmittag etwas mehr Quellwolken, zu Regenschauern und Gewittern kommt es aber nur vereinzelt und am ehesten entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Temperaturen erreichen bis zu 32 Grad.