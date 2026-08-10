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Wieder wenig Regen: So wird die Wetter-Woche!

Wetter
10.08.2026 06:00
Ab Mittwoch erwartet uns in Österreich wieder ungetrübter Sonnenschein.
Ab Mittwoch erwartet uns in Österreich wieder ungetrübter Sonnenschein.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hitzewelle geht in Österreich in die nächste Runde. Neue Temperaturrekorde sollen zwar ausbleiben, trotzdem klettern die Werte landesweit auf über 30 Grad. Der lang ersehnte Regen bleibt – bis auf vereinzelte Gewitter – weiterhin aus.

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Die neue Wetter-Woche startet wechselhaft, im Osten bleibt es aber heiß. In der Früh gibt es Wolkenfelder im Westen und Norden Österreichs, außerdem können einzelne gewittrige Regenschauer durchziehen. Ab Mittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung in vielen Regionen zu.

Sonne-Wolken-Mix auch am Dienstag
Der Dienstag startet meist heiter bis wolkig und somit recht sonnig. Vom Innviertel bis ins Nordburgenland bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix trocken. Im Bergland und im Süden entwickeln sich dagegen im Tagesverlauf wieder Schauer und lokal heftige Gewitter. Die Frühtemperaturen liegen bei 15 bis 23 Grad, die Tageshöchstwerte bei 28 bis 34 Grad.

Die Wetterprognose für Ihr Bundesland im Detail:

Stabil sonnig ab Mitte der Woche
Am Mittwoch bringt Hochdruckeinfluss strahlend sonniges Wetter – die perfekten Aussichten für die prognostizierten Perseiden-Schauer und die Sonnenfinsternis. Lediglich über den Bergen entstehen am Nachmittag etwas mehr Quellwolken, zu Regenschauern und Gewittern kommt es aber nur vereinzelt und am ehesten entlang des Alpenhauptkammes und südlich davon. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Temperaturen erreichen bis zu 32 Grad.

Regen bleibt in der zweiten Wochenhälfte weitgehend aus
Am Donnerstag ist es weiterhin sonnig. Selbst über den Bergen entstehen nur wenige Quellwolken und das Schauer- und Gewitterrisiko ist gering. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 26 bis 34 Grad, wobei es im Westen am heißesten wird.

Auch am Freitag steht in ganz Österreich noch strahlender Sonnenschein auf dem Programm. Selbst im Bergland entstehen nur wenige, oft harmlose Quellwolken. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt gering. Der Tag beginnt voraussichtlich bei sieben bis 20 Grad, die Höchsttemperaturen sind bei 28 bis 34 Grad erreicht.

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