Kampfjets fangen Flugzeuge bei Trumps Golfplatz ab

Kampfflugzeuge vom Typ F-16 hätten die beiden Flugzeuge am Sonntag abgefangen und sie sicher aus dem gesperrten Luftraum eskortiert, teilte das zuständige Militärkommando (Norad) mit. Das US-Militär machte keine Angaben dazu, wie viele Kampfjets an dem Einsatz beteiligt waren.