Banken auf dem Prüfstand: Digital statt Filiale?

Bankgeschäfte lassen sich heute in wenigen Sekunden am Handy erledigen. Trotzdem bleibt die Bankfiliale im Ort für viele unverzichtbar – vor allem dann, wenn es kompliziert wird und persönliche Beratung gefragt ist! Die „Krone“ wirft mit Kreditinstituten einen Blick in die Zukunft.
Eigentlich sprechen die Zahlen mit Blick auf die Zukunft des Bankgeschäfts eine scheinbar deutliche Sprache: In den vergangenen 20 Jahren wurde fast jede dritte Bankfiliale in Österreich geschlossen – besonders in ländlichen Gegenden war das spürbar. Aber ganz so klar ist das Bild doch nicht und das persönliche Gespräch mit dem Bankberater noch lange nicht Vergangenheit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.