Banken auf dem Prüfstand: Digital statt Filiale?

Eigentlich sprechen die Zahlen mit Blick auf die Zukunft des Bankgeschäfts eine scheinbar deutliche Sprache: In den vergangenen 20 Jahren wurde fast jede dritte Bankfiliale in Österreich geschlossen – besonders in ländlichen Gegenden war das spürbar. Aber ganz so klar ist das Bild doch nicht und das persönliche Gespräch mit dem Bankberater noch lange nicht Vergangenheit.