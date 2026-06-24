Ex-ÖVP-Ministerin stärkt Herzchirurgie den Rücken

Die Erfahrungen der Ärzte stehen dabei im Gegensatz zur politischen Debatte, die zuletzt durch Aussagen von Finanzminister Markus Marterbauer neuen Auftrieb erhielt. Der SPÖ-Minister hatte erklärt, Österreich habe zu viele Spitäler, an Schließungen werde wohl kein Weg vorbeiführen. Auch die Herzchirurgie in Oberwart sah er skeptisch. Ganz widersprechen will Kdolsky dem Finanzminister allerdings nicht. „Er hat teilweise recht“, sagt die ehemalige Gesundheitsministerin. Österreich verfüge zwar über viele Akutbetten, gleichzeitig gebe es aber Defizite in der Rehabilitation, Nachsorge und Betreuung älterer Patienten. „Wir haben die Betten falsch verteilt.“