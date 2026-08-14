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ROT-GOLDENES UNTERHAUS

Transferchaos beim „FC Hollywood der 2. Klasse“

Burgenland
14.08.2026 18:00
(Bild: MIA WLASCHITS)
Porträt von Tobias Frank
Von Tobias Frank

Es war ein durchaus aufregender Transfer-Sommer für den 2.-Klasse-Nord-Klub UFC Schützen. Ex-Profis und große Namen wurden gehandelt, konnten dann aber nicht fristgerecht angemeldet werden. Jetzt greift der Dorfverein nach dem wohl letzten (und teuren) Strohhalm!

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Das Transfer-Theater beim UFC Schützen geht in die nächste (und wohl nicht letzte) Runde – und sucht im heimischen Unterhaus inzwischen tatsächlich seinesgleichen. Was im Frühsommer noch nach großer Transfer-Offensive klang, ist wenige Wochen später zu einer echten Hängepartie geworden...

Ex-Rapid-Goalie Tobias Knoflach soll für den UFC Schützen spielen.
Ex-Rapid-Goalie Tobias Knoflach soll für den UFC Schützen spielen.(Bild: GEPA)

Gestandene Ex-Profis
Damals pfiffen es die Spatzen bereits von den Schützener Dächern: Ein Transferkracher nach dem nächsten bahnte sich an. Gestandene Bundesliga-Profis, ein bekannter Ostliga-Goalgetter und ehemalige Deutschland-Legionäre sollten künftig für den Zweitklassler auflaufen. Diese wurden vom Verein auch im System erfasst – nur eben nicht rechtzeitig vollständig freigegeben. Mit dem Ende des Transferfensters war die Tür für eine „normale“ Anmeldung damit vorerst zu.

Auch Cem Tosun (li.) könnte für den Dorfklub in Zukunft noch auflaufen.
Auch Cem Tosun (li.) könnte für den Dorfklub in Zukunft noch auflaufen.(Bild: GEPA)

Das volle Profi-Paket
Ganz zu ist sie allerdings nicht. „Die einzige Möglichkeit besteht, dass der Verein Profispieler auch als solche anmeldet“, erklärte BFV-Boss Johannes Wutzlhofer noch vor wenigen Tagen. Heißt im Klartext: Vertrag, Anmeldung bei der Sozialversicherung – das volle Profi-Paket eben. Voraussetzung dafür ist auch, dass die betreffenden Akteure auch bei ihrer letzten Station als Profis geführt wurden.

Zitat Icon

Das System des Amateurfußballs ist dafür nicht ausgelegt. Da es so einen Fall bei uns noch nie gegeben hat, mussten wir die Vorgehensweise mit dem ÖFB abklären.

BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer

Der letzte Strohhalm?
Diesen letztmöglichen (und wohl teuren) Strohhalm griff der UFC auf. Für Tobias Knoflach (32) und Cem Tosun (36) wurden die entsprechenden Unterlagen fristgerecht beim Verband eingereicht. Zum morgigen Saisonstart stehen die beiden trotzdem noch nicht zur Verfügung: Laut Verband waren die Dokumente noch nicht vollständig. Der Vergleich mit dem „FC Hollywood der 2. Klasse Nord“ wirkt angesichts dieser Geschichte gar nicht so weit hergeholt.

Der UFC Schützen hofft weiter auf die Spielberechtigung von Knoflach und Tosun.
Der UFC Schützen hofft weiter auf die Spielberechtigung von Knoflach und Tosun.(Bild: MIA WLASCHITS)

Happy-End für den UFC?
Auch für den Verband ist die Causa in gewisser Weise Neuland. „Das System des Amateurfußballs ist dafür nicht ausgelegt. Da es so einen Fall bei uns noch nie gegeben hat, mussten wir die Vorgehensweise mit dem ÖFB abklären“, erklärt BFV-Präsident Wutzlhofer. Werden die fehlenden Unterlagen korrekt nachgereicht, könnten beide Spieler anschließend doch noch spielberechtigt werden.

Damit würde es tatsächlich zu einer im burgenländischen Unterhaus wohl einmaligen Konstellation kommen: zwei offiziell als Profis gemeldete Fußballer in der untersten Spielklasse. Der Verein selbst hält sich nach mehrmaliger Anfrage bedeckt.

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