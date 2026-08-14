Transferchaos beim „FC Hollywood der 2. Klasse“

Gestandene Ex-Profis

Damals pfiffen es die Spatzen bereits von den Schützener Dächern: Ein Transferkracher nach dem nächsten bahnte sich an. Gestandene Bundesliga-Profis, ein bekannter Ostliga-Goalgetter und ehemalige Deutschland-Legionäre sollten künftig für den Zweitklassler auflaufen. Diese wurden vom Verein auch im System erfasst – nur eben nicht rechtzeitig vollständig freigegeben. Mit dem Ende des Transferfensters war die Tür für eine „normale“ Anmeldung damit vorerst zu.