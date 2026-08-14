Nächtliche Disko-Schlägerei endet vor Gericht

Fraktur wurde „offenbar übersehen“

Zwei Burgenländer wurden verletzt, sie akzeptieren beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt die Hiebe und machen keine Ansprüche geltend. Der dritte Mann hingegen schon: Der 20-Jährige hatte den Burschen im Gesicht getroffen, die Brille fiel zu Boden und zerbarst. Nach einem Rempler stürzte das Opfer und zog sich einen Bruch am Handgelenk zu, der jedoch erst eineinhalb Monate später im Krankenhaus diagnostiziert wurde. „Offenbar wurde die Fraktur bei der Untersuchung übersehen“, sagt die Richterin. Das bedeutet: Die volle Schuld an den aufgetretenen gesundheitlichen Problemen des Opfers wird nicht dem Angeklagten zuzuweisen zu sein.